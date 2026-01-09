プレミアリーグ 25/26の第21節 アーセナルとリバプールの試合が、1月9日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF