セリエA 25/26の第19節 ＡＣミランとジェノアの試合が、1月9日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ね