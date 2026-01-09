ドイツと日本は、どちらも少子高齢化、労働人口の減少という課題を抱えている。しかし実際は、ドイツ人のほうが早く仕事をリタイアし、しかも受け取る年金額も高い。なぜそんな違いが生まれるのか。（ドイツ人ジャーナリスト志村ユリア）日本人は稀な「長く働く国民」ドイツ人は平均64.7歳で退職します。一方、日本の定年は60〜65歳とされているものの、65歳を超えても働き続ける人が多い。OECDの2022年データによると、日本の