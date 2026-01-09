台湾メディアのDIGITIMESは8日、米ラスベガスで6日に開幕した世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に関連し、「サムスンの地位がTCLに取って代わられる？」とする記事を掲載した。記事はまず、例年、CESの本会場であるラスベガスコンベンションセンター（LVCC）のセントラルホールに大規模なブースを構えてきた韓国のサムスン電子が、今年は近くのホテルに単独の展示館を設け、サムスンの「跡地」に中国の家電大手TCLが入り