カニやイクラなどのお正月のごちそう期間が明けたところで、つい食べたくなるものと言えば…。買い物客：おせちは味が濃いので、カレーが食べたくなる。おすすめのレトルトカレーや、「おせちカレー」を取材した。“正月疲れ”を吹き飛ばすカレーベスト3イット！が8日に向かったのは東京・墨田区にある食料品専門店。店内の棚にいっぱいにずら−りと並べられていたのは“レトルトカレー”。その数なんと約360種類！この売り場で、