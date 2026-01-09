※この記事は虫の画像が表示されます 【写真を見る】乳白色で、おしりに3本の毛ニュウハクシミの姿※虫の画像が表示されます 新たなシミ 襲来 たった1匹の侵入を許せば、3年後には約2万匹の大群に･･･。 私たちの貴重な文化財を静かに脅かす外来種のシミが3年前に国内で発見され、急速に広がっています。 人呼んで「ニュウハクシミ」。 その名の通り、光沢のある乳白色の体で、体長は約1cm、おしりには3本の毛がありま