群馬・太田市の住宅の駐車場で、26歳の男性が刺されて死亡しました。8日夕方、太田市牛沢町の住宅の駐車場で、26歳の日本人の男性が刃物のようなもので首を刺され死亡しました。警察は、現場にいた24歳のベトナム人の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人の関係は分かっていませんが、男は容疑を認めています。