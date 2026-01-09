【ワシントン＝池田慶太、坂本幸信】米国のトランプ政権は、世界最大の埋蔵量とされるベネズエラの原油について、米国が無期限で販売を管理する取引を暫定政権と交わした。事実上の軍事介入に踏み切った後、国の命綱ともいえる原油の掌握を通じて政治的支配を強めようとしている。バンス米副大統領は７日の米ＦＯＸニュースのインタビューで「ベネズエラを制御する方法は財布のひもを握ることだ」と、米国の戦略を解説してみせ