上京から2カ月後の1979年（昭54）5月21日、プロデビュー戦を掛川憲正（大星）と戦って、2回2分40秒のKO勝ちでした。「相手は5勝5KOだぞ」と聞いていたんですが、1回終了後の場内の戦績紹介で2勝3敗って言ってました。まあ、うれしかったですね。これで、オレはプロボクサーになったんだと。緊張より、これから本番だと。試合前から熱くなっていたんでしょう。KKベストセラーズの社長から、控室で「クールにいけ」と言われたの