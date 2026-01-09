小泉防衛相は8日、沖縄県を訪れ、就任後初めて玉城知事と会談し、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設などについて意見を交わしました。小泉防衛相：戦後80年を経た今もなお、沖縄の皆さまには大きな基地負担を引き受けていただいていることを、防衛大臣として重く受け止めている。沖縄・玉城県知事：辺野古の新基地建設について、基地負担の格差を永久化・固定化するものであると言わざるを得ない。小泉防衛相は、基地負