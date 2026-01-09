働いても…″資質″なし？目を見開き、眉を吊り上げ、おどけるようなリアクションを取る--。１月６日、自民党の仕事始めの挨拶に臨んだ高市早苗首相（64）は、報道陣を前にそんな余裕の表情を見せた（写真）。挨拶では「しっかりと働いて参りましょう」と議員に発破をかけた高市氏。自身の発言通り、首相になって初めての年末年始も、その″モーレツぶり″は変わらずだった。「地元の奈良県には帰らず、首相公邸で除夜の鐘を聞きま