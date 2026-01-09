猫が顔の毛づくろいをしていると思って覗いてみると...？毛づくろいをしているわけではない？！想定外の行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回表示を突破し、「かりかりしたげる！」「可愛ーい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫が『毛づくろいしている』と思ったら……ニヤけずにはいられない光景】 毛づくろいしていると思ったら... Xアカウ