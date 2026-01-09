国内最大の線香の産地である兵庫県・淡路島。その線香の魅力や歴史などを知ってもらおうと、1月9日（金）から神戸・元町でポップアップイベントが行われる。このイベント、「AWAJI INCENSE / POP UP 〜100種類の香りと旅する、淡路島の線香〜」では、淡路島の線香の歴史や文化、製品づくりへのこだわりを紹介。島の線香メーカーが製造した100種類以上の香りを体験でき、線香の販売も行われる。会場内のようす会場は、大丸神