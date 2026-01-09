令和7年12月22月（月）10時、TOKYO PRO Market（母体TOKYO AIM）に上場を果たした株式会社ニューズドテック（本社：東京都中央区）の株式上場の鐘が鳴り響いた。鐘を鳴らす大役を務めたのは、同社取締役・田中大貴氏。田中氏はフジテレビの元アナウンサーという異色の経歴を持つ人物でもある。詳しく話を聞いた。☆☆☆☆そもそも、元局アナウンサーが企業上場に携わるのは稀なケースだとか。どういった経緯が背景にあったのだ