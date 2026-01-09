明日10日(土)は全国的に南風が強まり、日本海側は次第に雨や雪。11日(日)から12日(月・成人の日)は、一転して冷たい西よりの風が強く吹く。日本海側は広範囲で雪の降り方が強まり、西日本の太平洋側にかけても雪雲が流入。平地も積雪や路面凍結に注意。雨から雪へ大雪による交通の乱れが拡大する恐れも連休中は、全国的に荒れた天気となりそうです。明日10日(土)は低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進みます。全国的に南