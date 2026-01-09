タレントの萩本欽一（８４）が司会を務める日本テレビ系「欽ちゃん＆香取慎吾の第１０１回全日本仮装大賞」（後７時）が、１２日に１０１回目の放送を迎える。１９７９年１２月に始まり、昨年、節目の１００回を数えた長寿番組。このほど収録が行われ、本紙の単独取材に応じた欽ちゃんは「新しい仮装の物語のスタートです！」と高らかに宣言した。（加茂伸太郎）「欽ちゃんに会えてうれしいです」という参加者の言葉に胸が熱