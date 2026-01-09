フリーアナウンサーの石井亮次（48）が8日、大阪市内で行われたピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の2回戦に出場し、突破した。初挑戦の石井アナは昨年11月に1回戦を突破していた。普段の仕事の身近な出来事を3分間盛り込むと、会場からは笑いが起こった。チュートリアル福田からは「間を怖がらないでいいよ」とアドバイスをもらい、爆笑問題の太田光からも辛口の激励を受けた。「充実感があった」と満足そうに話し、2回戦突