女優松嶋菜々子（52）が8日、東京・港区のテレビ朝日本社で、この日スタートの同局系主演ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜午後9時）初回放送当日記者会見に出席した。ドラマ主演は9年ぶり、テレビ朝日では初。役作りのために髪を切ったといい「役柄によって髪形はよく変えるので、そんなに抵抗はなかった」と告白。「機敏な人物像のイメージがあったので、この髪形が一番似合うかなと思って切ってみました