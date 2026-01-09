女優志田未来（32）が8日、都内でTBS系主演ドラマ「未来のムスコ」（13日開始、火曜午後10時）の制作発表に登壇した。恋も仕事も夢も中途半端な汐川未来（志田）のもとに“未来のムスコ”と名乗る男の子が現れ、子育てを通して自分らしく生き直す物語。志田は「運命を感じています」と同名の主人公に愛着がある様子。息子の颯太は未来と自分のパパ、まーくんを仲直りさせるために2036年からやって来たという。塩野瑛久（31）小瀧望