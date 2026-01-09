俳優中島歩（37）が8日、テレビ東京系主演ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（9日スタート、金曜深夜0時42分）制作発表会を都内で行った。理容室を舞台にしたアクションコメディー。民放初主演に燃える中島の希望で、セットの壁紙をぶち破って登場。大暴れの寸劇を繰り広げたが、右腕をすりむくハプニング。「一発本番でいきます、と言ったら流血ですわ」と苦笑いした。草川拓弥（31）、高良健吾（38）、阪元裕吾監督（29）も登壇