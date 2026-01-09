お笑いトリオのぱーてぃーちゃんが8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇した。すがちゃん最高No.1（34）は、元AKB48柏木由紀（34）との年内結婚の可能性を報道されて以後、初めてメディアの前に登場。報道陣から「おめでとうございます」と早くも祝福の声が飛ぶと、「してないんだって！」と強調。続けて「年内結婚ありそうですか？」と問われると、「してないから！」と押