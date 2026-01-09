藤岡弘、（79）が8日、都内で行われた米映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」公開記念舞台あいさつに、長女の天翔愛（24）長男の藤岡真威人（22）次女の天翔天音（20）三女の藤岡舞衣（17）の“藤岡ファミリー”で登壇した。ジェームズ・キャメロン監督（71）は家族ぐるみで付き合う大親友で「尊敬しております。映画に対する探求心がすごい」と絶賛。22年の前作「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」公開時に取材し