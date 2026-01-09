高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に反発を続ける中国政府。今年に入ってからも日本への渡航を控えるよう注意喚起を繰り返し、1月に予定されていた日本の経済界の代表による北京訪問も延期となるなど関係改善に向けた見通しは立っていません。【写真を見る】北京首都国際空港日本行きの便の手続きカウンター（去年12月）こうしたなか、中国で活動する日本企業は2026年をどのように乗り切ればよいのか？中国で日本企業のビジネ