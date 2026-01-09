女優橋本環奈（26）が8日、都内でフジテレビ系主演ドラマ「ヤンドク！」（12日開始、月曜午後9時）の記者会見に出席した。月9初主演で、親友の死をきっかけに猛勉強をへて脳神経外科医となった元“ヤンキー娘”田上湖音波（ことは）役。「本当にドラマのような人生。笑って泣けるし、医療のシーンは芯を食った部分を追求している。毎週楽しみにしてもらえたら」と語った。撮影合間の食事量の多さで共演者を驚かせているといい「空