美唄市で2026年1月9日未明、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体がみつかりました。火事があったのは、美唄市落合町栄町にある木造2階建ての住宅です。9日午前0時20分ごろ、「山の方で火が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、住宅は全焼したということです。また、警察によりますと焼け跡から性別不明の1人の遺体がみつかりました。この家には