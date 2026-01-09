家庭に伝わる漬物の味や香りなどを競う「つけものコンクール」が日高のえりも町で開かれました。テーブルの上には各家庭の歴史が刻まれた伝統の漬物が並んでいます。えりも町では、漬物の愛好家や漬物づくりに自信のある町民が参加する恒例の「つけものコンクール」が開かれました。出品された漬物は大根やかす漬、いずしなど、6つの部門で競われ、審査員が味や香り、衛生面などに点数をつけて審査します。（審