人生は思うようにいかないことばかり。努力しても報われない日もある。誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが『自分に自信が持てません生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。耳を澄ませて読んでほしい。誉め言葉を素直に受け取れないときに思い出したい