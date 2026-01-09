大阪・岸和田市で警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま走行して殺害しようとした疑いなどで、無職の男が逮捕されました。殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、無職・久保泰範容疑者（40）です。久保容疑者は7日夕方、岸和田市の商店街で交通違反の取り締まり中の警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま約700メートル走行して殺害しようとした疑いなどが持たれています。警察官は振り落とされ、軽いけがをしました。警