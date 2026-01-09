スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名場面「忘れられないあの投球」第１回ヤクルト・伊藤智仁「社会人ナンバーワン投手」のプロデビュー（1993年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第１回では、1993年にヤクルトに入団した"ゴールデンルーキー"、伊