今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月9日」今日は何の日？「1月9日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本とジャマイカとのつながりから生まれた、特別なコーヒーに関係する記念日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒーの日」でした！1月9