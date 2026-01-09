【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比270.03ドル高の4万9266.11ドルで取引を終えた。米雇用情勢を巡る懸念がいったん後退し、買い注文が優勢だった。9日に昨年12月の米雇用統計の発表を控える中、朝方発表された新規失業保険申請件数が市場予想を下回った。また、トランプ米大統領が国防予算の大幅増額を議会に要求したことも、一部銘柄で買い材料視された。ハイテク株主体の