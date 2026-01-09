「めちゃ小さい軽トラ」？神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカーのバブルが、超小型3輪トラックの新型「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」を発表しました。 取り回しやすいサイズとEVならではの手軽さを備えたモデルとして注目されています。 一体どのような特徴を持つ車両なのでしょうか。担当者に話を聞きました。【画像】超カッコいい！ これが新型「ミニ軽トラ」です！ 画像で見る（40枚）バブルは電動バイクやセニアカ