気象庁日本付近は強い冬型の気圧配置の影響で、10日から12日ごろにかけて、北日本から西日本の広範囲で大荒れの天候となる恐れがある。気象庁は9日、全国的に暴風や高波に警戒するよう呼びかけた。日本海側や北日本を中心に大雪、海上の大しけに注意が必要だ。気象庁によると、10日は、朝鮮半島付近の低気圧が急発達しながら日本海北部へ移動。11日から12日ごろは強い冬型の気圧配置となり、強い寒気も入る。