昨季ア・リーグ王者のブルージェイズが８日（日本時間９日）、Ｄ・バーショ外野手と来季年俸１０７５万ドル（約１７億円）の１年契約に合意し、年表調停を回避した。バーショは昨季、右肩手術明けで開幕が遅れ、太もも裏の負傷もあって７１試合の出場にとどまったが、打率２割３分８厘、２０本塁打、５５打点と活躍。主に５番と６番を務め、レギュラー中堅手としてリーグ制覇に貢献した。新加入した岡本和真が左翼に入った場