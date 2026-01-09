俳優の横浜流星（29歳）が、1月8日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。今年のお正月を振り返った。7日に都内で行われた富士フイルム「instax mini Evo Cinema」新製品発表会に登壇した横浜流星と広瀬すずが、番組のインタビューに対応。大みそかまで映画「国宝」のプロモーション活動をしていた横浜は、「年末年始はゆっくりできましたか？」との質問に「1日（元日）に実家に帰って、地元の友人と初日の出を見