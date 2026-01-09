NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49266.11（+270.03+0.55%） S＆P5006921.45（+0.52+0.01%） ナスダック23480.02（-104.26-0.44%） CME日経平均先物51655（大証終比：+465+0.90%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。取引開始直後は前日の流れを引き継いで続落して始まったものの、すぐにプラスに転じている。ＩＴ・ハイテク株は売られ、ナスダックはマイナス圏で