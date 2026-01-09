ショートトラック・スピードスケート日本代表選手が来月に迫るミラノ・コルティナ五輪に向けて8日、長野県・南佐久郡南牧村で練習を公開した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個2大会連続で五輪出場を決めた男子のエース宮⽥将吾（22、⽇本通運）は大舞台に向けて“トップスピードの強化”と“コース取りの技術”を課題にあげ、およそ2時間