【ワシントン共同】AP通信は8日、米国が領有の意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドを巡り、デンマークの駐米大使と米国家安全保障会議（NSC）当局者らが同日に協議したと報じた。グリーンランド側代表者も同席したという。