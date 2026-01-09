興行収入63.6億を突破した大ヒット実写映画で、原作は累計1000万部超えベストセラー漫画！映画『はたらく細胞』を、1月30日（金）よる9時〜11時14分 日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送（※地上波初放送・本編ノーカット）。映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ漫画「はたらく細胞」（著者：清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載）とスピンオフ漫画「はたら