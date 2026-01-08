アパレルブランド「アディクシー（ADDIXY）」が、漫画「NANA」とコラボレーションしたアイテムを発売する。予約販売限定で、2月6日からアディクシー公式オンラインストアで受け付ける。【画像をもっと見る】アディクシーは「中毒性のある刺激を日常に」のコンセプトのもと、堀内咲季が2022年に設立。音楽のカルチャーとクラシカルなファッションを融合したアイテムを製作している。堀内は「NANA」に触れ、「音楽とともに生きる