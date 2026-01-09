この記事をまとめると ■リコールは保安基準にかかわる欠陥が判明した際に無償修理などを行う制度だ ■安全や環境に影響があれば改善対策、不便さの解消はサービスキャンペーンとなる ■利用者も情報を確認し、適切に対応する責任が求められている 安全と信頼を守るための重要な制度 リコールとは、製品に欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者自ら無償での修理や、交換、返金、回収などの措置を取