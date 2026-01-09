東京都新宿区歌舞伎町の一角「トー横」で決闘した相手を死亡させたとして、警視庁は８日、千葉県八千代市、無職の男（２６）を傷害致死と決闘容疑で逮捕したと発表した。逮捕は７日。発表によると、男は昨年９月２３日午前４時頃、歌舞伎町の歩道で、住所・職業不詳の男性（当時３０歳）と合意した上で決闘し、投げ飛ばすなどの暴行を加えて、頭蓋内損傷による多臓器不全で同１０月１２日に死亡させた疑い。調べに「間違いない