美容家でタレントのIKKO（63）が、8日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演し、美の原点について語った。美容師、メークアップアーティストを経て、そのぶっちゃけた性格からタレントとしても活躍している。そんなIKKOも幼少期には悩んだことがあったという。「人生で嫌だった時期」を問われると、「小学校の低学年ですかね。そこが人生で一番。ちょっとそうでしたね。早く卒業した