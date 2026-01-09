日本テレビの報道番組とNNNの各局が取り組む防災・減災プロジェクト「あす大災害、だとしたら？」。みなさんの備えに役立つ情報をお伝えします。今回は「避難先で注意エコノミークラス症候群」です。避難所での生活が長びいたり、車内など狭い場所での避難を余儀なくされたりした時、注意が必要なのがエコノミークラス症候群です。長時間同じ姿勢でいると、血が固まって肺の血管がふさがる危険があり、最悪、死に至ることもあり