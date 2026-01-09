SNSを悪用した投資詐欺で、50代の男性から現金1000万円をだまし取ろうとした疑いで、受け子とみられる男が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは住所不定・無職の山村涼容疑者(34)で、8日午後1時過ぎ、三重県四日市市のJR四日市駅前のロータリーで、市内に住む50代の男性から現金をだまし取ろうとした疑いです。男性はSNSを通じて知り合った投資アシスタントを名乗る人物に株への投資を持ちかけられ、LINEで株の