元AKB48の板野友美が8日、自身のインスタグラムを更新。ちゃんみなとの2ショット写真を公開し、意外な関係性を明かした。【写真】2人に“意外な関係性”板野友美＆ちゃんみなの2ショットをもっと見る今回公開された写真は、大みそかに放送された第76回NHK紅白歌合戦出演時のオフショット。ステージ衣装に身を包んだ2人が並ぶ姿が収められている。板野は投稿で「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよ