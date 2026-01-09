Adoの2026年第一弾となる新曲「エンゼルシーク」が、1月12日（月・祝）21時より放送の橋本環奈主演 新月9ドラマ『ヤンドク！』の主題歌に決定した。「エンゼルシーク」は、主にVOCALOID楽曲のコンポーザーとして活動する作詞・作曲・編曲家の煮ル果実が手がけた楽曲で、ドラマのために書き下ろされたもの。2022年にリリースした「マザーランド」ぶりとなるタッグで、ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレー