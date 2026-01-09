「200兆円」という天文学的な賠償金とハイパーインフレがドイツにもたらしたものとは何か？『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏が、現代の地政学リスクにも通じる歴史の教訓を紐解く。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆◆エミン・ユルマズ氏©文藝春秋巨額の賠償金を課せられたドイツ第一次世界大戦の終結からわずか20年と9カ月後の1939年9月1日―。ドイツ軍はポー