〈日本は世界有数の「AI天国」だった？ 厳しいと思いきや“原則自由”でのデータ学習が許されている“納得の理由”《それでも警戒すべきリスクとは》〉から続く「AIに丁寧語を使う必要はない」――。そんな議論を耳にしたことはないだろうか。実はこれ、単なる時短テクニックの話ではない。OpenAIのCEOサム・アルトマンによれば、私たちがAIに「おねがい」や「ありがとう」と入力するだけで、膨大なコストが浪費されている可能性が