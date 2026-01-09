〈「今です。まさに急降下しています」立ち上がれず、ひどい下痢で服も汚す…末期がんの女性が医師から「余命1カ月」を宣告された瞬間の心境とは〉から続く「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【画像】「お母さん、おいしいごはんをありがと